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Страшные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев

Страшные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев Тотальный хаос, братские могилы и тела сотен убитых мирных жителей в разрушенном до основания городе - итог прихода бесчеловечных “освободителей” в пригород Киева.
В регионе
4 апреля 2022 г. 08:46
Страшные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев

Тотальный хаос, братские могилы и тела сотен убитых мирных жителей в разрушенном до основания городе - итог прихода российских войск в пригород Киева.

Как передает Report, местные СМИ показывают страшные кадры прихода “русского мира” в Бучу в фоторепортаже Getty Images.

Тихий спокойный городок Буча подвергся массовым обстрелам и зверскому обращению с местным населением со стороны противника.

Вооруженные столкновения на территории города велись более месяца. В конце марта Буче было присвоено звание города-героя Украины. По состоянию на сегодняшний день город подконтрольный силам ВСУ.

После зачистки Бучи от врага, военные и правоохранители продолжают фиксировать факты жестоких преступлений против народа Украины - массовые расстрелы, пытки и изнасилования.

Улицы города, наравне со “скелетами” сгоревших авто, усеяны телами погибших, некоторым из них, по сообщению представителей местной власти, по 14 лет.

Из Киевской области также поступают сообщения о том, что российскими войсками использовали детей в качестве живых щитов.

По словам главы Бучи Анатолия Федорука, на сегодняшний день в городе произведено захоронение в братской могиле 280 погибших.

Также отмечается, что на многих жертвах были белые повязки, что свидетельствовало о том, что люди безоружны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUkraynanın yüzlərlə sakininin qətlə yetirildiyi Buça şəhərinin görüntüləri yayılıb

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