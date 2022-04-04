Страшные кадры из города Буча, где были убиты сотни украинцев

Тотальный хаос, братские могилы и тела сотен убитых мирных жителей в разрушенном до основания городе - итог прихода российских войск в пригород Киева.
Как передает Report, местные СМИ показывают страшные кадры прихода “русского мира” в Бучу в фоторепортаже Getty Images.
Тихий спокойный городок Буча подвергся массовым обстрелам и зверскому обращению с местным населением со стороны противника.
Вооруженные столкновения на территории города велись более месяца. В конце марта Буче было присвоено звание города-героя Украины. По состоянию на сегодняшний день город подконтрольный силам ВСУ.
После зачистки Бучи от врага, военные и правоохранители продолжают фиксировать факты жестоких преступлений против народа Украины - массовые расстрелы, пытки и изнасилования.
Улицы города, наравне со “скелетами” сгоревших авто, усеяны телами погибших, некоторым из них, по сообщению представителей местной власти, по 14 лет.
Из Киевской области также поступают сообщения о том, что российскими войсками использовали детей в качестве живых щитов.
По словам главы Бучи Анатолия Федорука, на сегодняшний день в городе произведено захоронение в братской могиле 280 погибших.
Также отмечается, что на многих жертвах были белые повязки, что свидетельствовало о том, что люди безоружны.