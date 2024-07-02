Страны Запада пообещали выделить свыше 670 млн долларов на покупку оружия в Украине

Западные страны, в частности Дания, Нидерланды и Канада пообещали выделить 675 млн долларов для закупки оружия у украинских производителей с последующей передачей ВС Украины.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак.
По его утверждению, украинский оборонно-промышленный комплекс способен производить намного больше, чем власти страны могут закупить самостоятельно.
"Общая сумма [подтвержденных обещаний Запада] на сегодняшний день - уже 675 млн долларов. И, конечно, общая цель <...> - это провести глобальную фандрайзинговую кампанию и собрать 10 млрд долларов, потому что именно столько не хватает для того, чтобы нагрузить наши [украинские] производственные мощности так, как они способны это делать", - сказал он в эфире украинского национального телемарафона.