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Страны СНГ подпишут соглашение по стандартизации

Страны СНГ подпишут соглашение по стандартизации
Соглашение создаст базовые условия для легального распространения стандартов в странах содружества

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ Страны СНГ подпишут 1 июня соглашение о распространении документов по межгосударственной стандартизации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил руководитель Росстандарта Алексей Абрамов.

"В рамках СНГ был подготовлен проект соглашения о распространении документов по межгосударственной стандартизации. Его подписание запланировано на 1 июня этого года. Соглашение создаст базовые условия для легального распространения стандартов в странах содружества", – сказал Абрамов на коллегии ведомства.

По его словам, на протяжении многих лет остаются нерешенными вопросы защиты авторских прав на стандарты - не определен их правовой статус и правила распространения.

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