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Страны СНГ подчеркнули недопустимость прославления нацистских преступников и их пособников

Страны СНГ подчеркнули недопустимость прославления нацистских преступников и их пособников Недопустимы попытки пересмотра итогов войны
В регионе
7 мая 2025 г. 00:09
Страны СНГ подчеркнули недопустимость прославления нацистских преступников и их пособников

Недопустимы попытки пересмотра итогов войны, принижения роли народов наших стран в общей Победе, а также оправдания и прославления нацистских преступников и их пособников, которые боролись против антигитлеровской коалиции, сотрудничали с нацистским движением и совершали военные преступления и преступления против человечности.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении для СМИ Совета постпредов стран Содружества по случаю 80-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Подчеркивается, что эта знаменательная дата имеет огромное историческое и нравственное значение, являясь символом героизма, самоотверженности и единства народов.

"Победа – наше общее достояние и священная память, она живет в сердцах миллионов людей по всему миру. Мы с глубоким уважением относимся к подвигу представителей всех народов, сражавшихся плечом к плечу против фашизма, гордо чтим память о героизме народов наших государств, внесших решающий вклад в разгром нацизма", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для сохранения международного мира и безопасности необходимо совместными усилиями противодействовать оправданию и прославлению нацистского, фашистского и им подобных националистических движений, пропаганде расизма, религиозной дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости во всех ее формах и проявлениях.

"4 марта 2025 г. Генеральной Ассамблеей ООН принята Резолюция 79/272 "Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны", – главными соавторами которой выступили наши страны. Этот документ подтверждает неизменную приверженность недопущению реабилитации нацизма, искажению истории и поддержанию глобальной стабильности", - приводит текст сообщения пресс-служба Исполкома СНГ.

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