Страны СНГ обсуждают экономическое сотрудничество в Москве

Страны СНГ обсуждают экономические отношения в Москве

В Москве проходит заседание экономического совета Содружества Независимых Государств. От азербайджанской стороны на встрече принимает участие первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов.

Как сообщает российское бюро Report, заседание проходит под председательством заместителя премьер-министра Республики Беларусь Игоря Петришенко.​

На заседании обсуждаются актуальные вопросы экономического сотрудничества стран СНГ, в том числе развитие железнодорожного транспорта на "пространстве 1520", реализацию Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств – участников Содружества, соглашений по охране и защите прав на объекты авторского права и смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, мероприятий по реализации Концепции развития сельскохозяйственных наук и научного обеспечения агропромышленного комплекса СНГ, деятельности Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр в 2017–2020 годах и др.