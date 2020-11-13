Секретари Совбезов стран СНГ обсудят противодействие биологическим угрозам

Секретари Советов безопасности стран СНГ на ежегодной встрече 18 ноября обсудят вопросы противодействия новым биологическим угрозам.
Как передает Report со ссылкой на Sputnik, об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
В нынешнем году эксперты российского Совбеза сочли вероятным возникновение эпидемий рукотворных вирусных инфекций и предложили внести в основополагающие документы стратегического планирования РФ изменения, касающиеся источников угроз биологической безопасности, связанных, в том числе, созданием искусственных вирусов.