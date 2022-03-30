Страны СНГ обсудят меры по минимизации влияния западных санкций

Главы правительств стран СНГ планируют в мае обсудить совместные меры по минимизации влияния на экономики государств санкций Запада.

Главы правительств стран СНГ планируют в мае обсудить совместные меры по минимизации влияния на экономики государств санкций Запада.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил первый зампредседателя Исполнительного комитета Содружества Леонид Анфимов.

"По просьбе российской стороны на очередное заседание совета глав правительств, которое пройдет в режиме видеоконференцсвязи 20 мая, предлагается вынести вопрос о совместных действиях по работе экономик стран СНГ в условиях санкционного давления. То есть мы должны выработать общие подходы, чтобы минимизировать это давление и санкции, которые обрушились и на Беларусь, и на Россию", - сказал Анфимов журналистам в среду в Минске.

По его мнению, эти санкции против Минска и Москвы "должны отразиться на эффективности работы экономик всех стран Содружества".