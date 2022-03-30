О нас
Аудио новости

Страны СНГ обсудят меры по минимизации влияния западных санкций

Страны СНГ обсудят меры по минимизации влияния западных санкций Главы правительств стран СНГ планируют в мае обсудить совместные меры по минимизации влияния на экономики государств санкций Запада.
В регионе
30 марта 2022 г. 15:41
Страны СНГ обсудят меры по минимизации влияния западных санкций

Главы правительств стран СНГ планируют в мае обсудить совместные меры по минимизации влияния на экономики государств санкций Запада.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил первый зампредседателя Исполнительного комитета Содружества Леонид Анфимов.

"По просьбе российской стороны на очередное заседание совета глав правительств, которое пройдет в режиме видеоконференцсвязи 20 мая, предлагается вынести вопрос о совместных действиях по работе экономик стран СНГ в условиях санкционного давления. То есть мы должны выработать общие подходы, чтобы минимизировать это давление и санкции, которые обрушились и на Беларусь, и на Россию", - сказал Анфимов журналистам в среду в Минске.

По его мнению, эти санкции против Минска и Москвы "должны отразиться на эффективности работы экономик всех стран Содружества".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке MDB ölkələri Rusiyaya qarşı sanksiyaları azaltmağın yollarını müzakirə edəcək

Другие новости из категории

Бывшую жену племянника Назарбаева заподозрили в хищении госсредств
Бывшую жену племянника Назарбаева заподозрили в хищении госсредств
30 марта 2022 г. 15:16
На замену отправленных в Россию Су-30 в страну доставлены 4 истребителя из Сирии
На замену отправленных в Россию "Су-30" в страну доставлены 4 истребителя из Сирии
30 марта 2022 г. 15:09
Эрдоган: Наши отношения с Узбекистаном вышли на уровень стратегического союзничества
Эрдоган: Наши отношения с Узбекистаном вышли на уровень стратегического союзничества
30 марта 2022 г. 14:28
Азербайджанская молодежь Грузии требует бесплатного преподавания государственного языка в вузах
Азербайджанская молодежь Грузии требует бесплатного преподавания государственного языка в вузах
30 марта 2022 г. 14:14
В России за сутки зафиксировано свыше 20 тыс. новых случаев COVID-19
В России за сутки зафиксировано свыше 20 тыс. новых случаев COVID-19
30 марта 2022 г. 13:35
Среди азербайджанцев Грузии зафиксирован отрицательный естественный прирост
Среди азербайджанцев Грузии зафиксирован отрицательный естественный прирост
30 марта 2022 г. 12:29
Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Южно-Украинскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ прибыл на Южно-Украинскую АЭС
30 марта 2022 г. 12:15
В Грузии возросло число находящихся под пробационным контролем граждан Азербайджана
В Грузии возросло число находящихся под пробационным контролем граждан Азербайджана
30 марта 2022 г. 11:43
Збигнев Рау: ОБСЕ готова поддержать мирные инициативы на Южном Кавказе
Збигнев Рау: ОБСЕ готова поддержать мирные инициативы на Южном Кавказе
30 марта 2022 г. 11:28
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск
30 марта 2022 г. 11:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi