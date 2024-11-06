Тюркские государства будут сотрудничать в космосе

Вопросы экономической интеграции, безопасности и сотрудничества в космосе будут обсуждаться на 11-м Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке.
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Он отметил, что по итогам встречи планируется подписать 15 документов.
"Основными темами обсуждения сегодняшнего саммита станут усиление сотрудничества стран Организации, экономическая интеграция, будущее организации и безопасность в рамках ОТГ. По итогам саммита планируется подписать 15 документов, в том числе о сотрудничестве в космосе", - заявил К.Омуралиев.
Напомним, что 6 ноября в Бишкеке пройдет 11-й Саммит глав государств Организации тюркских государств.