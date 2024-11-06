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Тюркские государства будут сотрудничать в космосе

Тюркские государства будут сотрудничать в космосе Вопросы экономической интеграции, безопасности и сотрудничества в космосе будут обсуждаться на 11-м Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке.
В регионе
6 ноября 2024 г. 08:29
Тюркские государства будут сотрудничать в космосе

Вопросы экономической интеграции, безопасности и сотрудничества в космосе будут обсуждаться на 11-м Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Бишкеке.

Как передает корреспондент Report из кыргызстанской столицы, об этом сообщил журналистам генсек ОТГ Кубанычбек Омуралиев.

Он отметил, что по итогам встречи планируется подписать 15 документов.

"Основными темами обсуждения сегодняшнего саммита станут усиление сотрудничества стран Организации, экономическая интеграция, будущее организации и безопасность в рамках ОТГ. По итогам саммита планируется подписать 15 документов, в том числе о сотрудничестве в космосе", - заявил К.Омуралиев.

Напомним, что 6 ноября в Бишкеке пройдет 11-й Саммит глав государств Организации тюркских государств.

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