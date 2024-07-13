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Страны ОДКБ поддержали укрепление таджикско-афганской границы, кроме Армении

Страны ОДКБ поддержали укрепление таджикско-афганской границы, кроме Армении Армения не подписала программу ОДКБ по укреплению границы между Таджикистаном и Афганистаном.
В регионе
13 июля 2024 г. 15:10
Страны ОДКБ поддержали укрепление таджикско-афганской границы, кроме Армении

Армения не подписала программу ОДКБ по укреплению границы между Таджикистаном и Афганистаном.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.

По его словам, все страны ОДКБ поддерживают программу укрепления таджикско-афганской границы, при этом они не выступают за выстраивание стен с Кабулом.

"Решение (об укреплении границы Таджикистана и Афганистана) было поддержано всеми государствами ОДКБ. Армения сейчас занимает особую позицию. То есть, она не возражает против принятия этой программы, но она и не подписала ее, поэтому на данном этапе не участвует в реализации", - отметил он.

Он сказал, что программа состоит из трех этапов. В первоначальном своем варианте она рассчитана на 5 лет. Каждое государство в зависимости от потребностей и возможностей определится с тем, чем она сможет помочь - специалистами, техникой, обучением.

Первое решение по поводу укрепления границы Таджикистана с Афганистаном приняли еще в 2013 году.

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