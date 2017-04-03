Страны НАТО считают "Искандеры" в Калининграде угрозой безопасности

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Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Страны НАТО считают развертывание российских ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области угрозой своей безопасности. Как сообщает Report, об этом заявила замгенсека альянса Роуз Геттемюллер в интервью газете "Коммерсант".

"Никто и не спорит с тем, что Калининградская область - это территория России. Но развертывание ракетных комплексов "Искандер" — это доказательство тенденции на милитаризацию и усиление контроля… над воздушным пространством. Многие члены альянса, соседствующие с Россией, считают это угрозой для своей безопасности", - заявила Геттемюллер.

Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявлял, что Москва не собирается отчитываться перед НАТО по вопросу о размещении комплексов "Искандер" в Калининграде.