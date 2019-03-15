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Прикаспийские государства будут сотрудничать в сфере научных исследований

В министерстве иностранных дел Туркменистана начало работу первое заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств по согласованию текста проекта Соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в сфере научных исследований на Каспийском море. Как передает Report, об этом сообщает Государственное информагентство Туркменистана.

Двухдневное заседание экспертов из  Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана посвящено обсуждению и внесению предложений в текст проекта Соглашения между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в сфере научных исследований на Каспийском море.

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