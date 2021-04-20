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Страны ГУАМ создадут инновационный центр

Страны ГУАМ создадут инновационный центр Международный центр инноваций и трансфера технологий будет создан в рамках Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ
В регионе
20 апреля 2021 г. 22:21
Страны ГУАМ создадут инновационный центр

Международный центр инноваций и трансфера технологий будет создан в рамках Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил вице-премьер-министр Украины, министр стратегической промышленности Олег Уруский.

По его словам, центр станет частью будущей Международной корпорации инновационного развития "ГУАМ и партнеры".

Министр отметил, что к процессу создания центра будут привлечены новые партнеры: "Как вы знаете, правительство Израиля выразило желание стать партнером ГУАМ, прежде всего в области науки и инноваций".

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Версия на азербайджанском языке GUAM ölkələri innovasiyalar mərkəzi yaradacaq

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