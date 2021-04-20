Страны ГУАМ создадут инновационный центр

Международный центр инноваций и трансфера технологий будет создан в рамках Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ

Международный центр инноваций и трансфера технологий будет создан в рамках Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил вице-премьер-министр Украины, министр стратегической промышленности Олег Уруский.

По его словам, центр станет частью будущей Международной корпорации инновационного развития "ГУАМ и партнеры".

Министр отметил, что к процессу создания центра будут привлечены новые партнеры: "Как вы знаете, правительство Израиля выразило желание стать партнером ГУАМ, прежде всего в области науки и инноваций".