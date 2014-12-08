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    Страны ГУАМ обсудили план работы на 2015 год по борьбе с преступностью

    17-е заседание Рабочей группы ГУАМ по вопросам координации борьбы с преступностью прошло в Киеве

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В  Секретариате ГУАМ  в Киеве состоялось 17-е заседание Рабочей группы по вопросам координации борьбы с преступностью на уровне глав Министерств и ведомств стран ГУАМ. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, в заседании приняли участие представители всех государств-членов организации.

    Участники заседания рассмотрели и приняли Отчет Рабочей группы по результатам 2014-го года и План работы на 2015-й год. В частности, делегации решили продлить выполнение Украиной координационных функций Рабочей группы до получения соответствующего решения по дипломатическим каналам.

    Следующее заседание Рабочей группы планируется провести в ноябре-декабре 2015 года.

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