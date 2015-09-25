Страны ГУАМ обсудили вопросы кибербезопасности

Баку. 25 cентября. REPORT.AZ/ В Секретариате Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ в Киеве состоялось 3-е заседание рабочей группы по кибербезопасности. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, на заседании, в частности, были рассмотрены актуальные вопросы оперативной ситуации и деятельности государств-членов ГУАМ в сфере кибербезопасности, формат обмена информацией в данной области, методы, используемые для информирования общества об основных рисках, связанных с использованием информационных технологий.

По итогам работы группа приняла протокол. Следующее заседание рабочей группы состоится в апреле 2016 года.