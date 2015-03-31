Страны ГУАМ обсудили сотрудничество в сфере ЧС

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ 30-31 марта в Секретариате ГУАМ в Киеве состоялось 12-е заседание Рабочей группы по чрезвычайным ситуациям, в котором приняли участие представители всех государств-членов ГУАМ.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, участники заседания рассмотрели выполнение Плана работы рабочей группы на 2015 год, в частности, обменялись информацией о деятельности в сфере предупреждения и ликвидации последствий аварийных ситуаций, а также о развитии сотрудничества с другими государствами и международными организациями.

Следующее заседание Рабочей группы будет проведено в ноябре 2015 года.