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    Страны ГУАМ обсудили сотрудничество в сфере ЧС

    В Киеве состоялось 12-е заседание Рабочей группы ГУАМ по чрезвычайным ситуациям

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ 30-31 марта в Секретариате ГУАМ в Киеве состоялось 12-е заседание Рабочей группы по чрезвычайным ситуациям, в котором приняли участие представители всех государств-членов ГУАМ. 

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ГУАМ, участники заседания рассмотрели выполнение Плана работы рабочей группы  на 2015 год, в частности, обменялись информацией о деятельности в сфере предупреждения и ликвидации последствий аварийных ситуаций, а также о развитии сотрудничества с другими государствами и международными организациями.

    Следующее заседание Рабочей группы будет проведено в ноябре 2015 года.

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