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Страны G7 считают, что Иран не выполнил условия для восстановления ядерной сделки

Страны G7 считают, что Иран не выполнил условия для восстановления ядерной сделки Иран не выполнил необходимые условия для восстановления ядерной сделки.
В регионе
4 ноября 2022 г. 17:56
Страны G7 считают, что Иран не выполнил условия для восстановления ядерной сделки

Иран не выполнил необходимые условия для восстановления ядерной сделки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении главы МИД G7.

В документе страны Большой семерки обещают не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

Кроме того, главы МИД обвинили Иран в передаче БПЛА другим государствам.

В заявлении Иран призывают освободить арестованных участников акций протеста, а также лиц с двойным гражданством и иностранных граждан.

Главы внешнеполитических ведомств отметили, что необходимо привлечь Иран к ответственности за сбитый в январе 2020 года "Боинг".

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Версия на английском языке G7 countries say Iran has not met conditions for resumption of nuclear deal
Версия на азербайджанском языке G7 ölkələri İranı məsuliyyətə cəlb etmək istəyir

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