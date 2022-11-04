Страны G7 считают, что Иран не выполнил условия для восстановления ядерной сделки

Иран не выполнил необходимые условия для восстановления ядерной сделки.

Иран не выполнил необходимые условия для восстановления ядерной сделки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении главы МИД G7.

В документе страны Большой семерки обещают не допустить появления у Ирана ядерного оружия.

Кроме того, главы МИД обвинили Иран в передаче БПЛА другим государствам.

В заявлении Иран призывают освободить арестованных участников акций протеста, а также лиц с двойным гражданством и иностранных граждан.

Главы внешнеполитических ведомств отметили, что необходимо привлечь Иран к ответственности за сбитый в январе 2020 года "Боинг".