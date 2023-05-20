О нас

Страны G7 призвали Иран перестать поставлять России БПЛА для войны в Украине

Страны G7 призвали Иран перестать поставлять России БПЛА для войны в Украине Лидеры государств "Большой семерки" (G7) призвали Иран перестать поддерживать Российскую Федерацию в войне с Украиной.
В регионе
20 мая 2023 г. 18:57
Страны G7 призвали Иран перестать поставлять России БПЛА для войны в Украине

Лидеры государств "Большой семерки" (G7) призвали Иран перестать поддерживать Российскую Федерацию в войне с Украиной.

Как передает Report, об этом сообщается в коммюнике по итогам саммита.

В документе отразился призыв к Ирану прекратить передавать вооруженные БПЛА российской стороне.

Страны G7 выразили серьезную озабоченность продолжающейся "дестабилизирующей деятельностью Ирана", включая передачу ракет, беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и связанных с ними технологий государственным и негосударственным субъектам и прокси-группам, в нарушение резолюций СБ ООН.

Отметим, что ранее ряд американских конгрессменов представили законопроект, обязывающий администрацию США ввести санкции против лиц, которые поддерживают программы Ирана по разработке и производству ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “G7” dövlətləri İrana PUA-larla bağlı çağırış edib

Самое читаемое

Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России
Шольц выступил против достижения мира в Украине на условиях России
14 мая 2023 г. 15:43
МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
16 мая 2023 г. 11:32
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
17 мая 2023 г. 16:27
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
18 мая 2023 г. 10:00
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
18 мая 2023 г. 12:15
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
20 мая 2023 г. 14:41
В Азербайджане пройдет первый этап экзамена в резидентуру
В Азербайджане пройдет первый этап экзамена в резидентуру
14 мая 2023 г. 08:00
Эрдоган: Республиканский союз победил на выборах в парламент Турции
Эрдоган: Республиканский союз победил на выборах в парламент Турции
15 мая 2023 г. 04:03
Ночной обстрел Киева: обломки ракет упали в нескольких районах
Ночной обстрел Киева: обломки ракет упали в нескольких районах
16 мая 2023 г. 05:22
Зампредседателя Верховной Рады Украины попросила помощи Азербайджана в возвращении вывезенных в Россию детей
Зампредседателя Верховной Рады Украины попросила помощи Азербайджана в возвращении вывезенных в Россию детей
16 мая 2023 г. 14:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi