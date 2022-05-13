Страны G7 предоставят Украине финансовую поддержку на 30 млрд евро

Страны Группы семи (G7) намерены предоставить Украине 30 млрд евро в качестве финансовой поддержки.

Страны Группы семи (G7) намерены предоставить Украине 30 млрд евро в качестве финансовой поддержки.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщило издание Der Spiegel.

По его информации, на встрече министров финансов G7, которая пройдет в ФРГ на следующей неделе, они планируют оказать финансовую помощь Киеву в размере чуть менее 30 млрд евро. При этом указывается, что эти средства должны быть предоставлены в виде займов и грантов. Таким образом, Киеву не придется все возвращать. Сумма в 30 млрд евро, как пишет Der Spiege​​​​l, предполагает, что боевые действия закончатся в течение года.

G7 - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Основные цели - поиск решений глобальных политических и социальных проблем.