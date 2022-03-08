Страны G7 могут ввести ограничения в отношении импорта из России

Страны G7 ("группы семи" - Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) могут обложить импорт из России и Беларуси дополнительными таможенными тарифами.

Страны G7 ("группы семи" - Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) могут обложить импорт из России и Беларуси дополнительными таможенными тарифами.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил исполнительный зампред Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

"Экспортный контроль в настоящее время введен и для России, и для Белоруссии. Для Белоруссии введен ряд запретов на ввоз некоторых категорий товаров. Планируется распространить такие же запреты и на Россию", - пояснил Домбровскис.

По его словам, сейчас государства G7 готовы объявить об отмене режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией и Беларуси, и к ним могут присоединиться другие страны.

"Канада уже объявила об этом, и в настоящее время ведется работа на уровне G7 и более широко по принятию такого решения. Это может стать вопросом ближайших дней", - добавил политик.

Говоря о ограничениях в энергетическом секторе, Домбровскис отметил, что "ни одна из опций не снята с повестки дня", но сейчас необходимо готовиться к следующей зиме.

"По мере приближения весны надо начинать серьезную подготовку к следующей зиме посредством таких мер, как, например, совместные закупки природного газа с мыслью о создании стратегических запасов, которые сократили бы зависимость ЕС от российских поставок, так как в этом смысле многие страны, в том числе и Латвия, на 100% зависят от поставок российского газа", - пояснил он.