О нас
Аудио новости

Страны G7 могут ввести ограничения в отношении импорта из России

Страны G7 могут ввести ограничения в отношении импорта из России Страны G7 ("группы семи" - Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) могут обложить импорт из России и Беларуси дополнительными таможенными тарифами.
В регионе
8 марта 2022 г. 08:38
Страны G7 могут ввести ограничения в отношении импорта из России

Страны G7 ("группы семи" - Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) могут обложить импорт из России и Беларуси дополнительными таможенными тарифами.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил исполнительный зампред Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

"Экспортный контроль в настоящее время введен и для России, и для Белоруссии. Для Белоруссии введен ряд запретов на ввоз некоторых категорий товаров. Планируется распространить такие же запреты и на Россию", - пояснил Домбровскис.

По его словам, сейчас государства G7 готовы объявить об отмене режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией и Беларуси, и к ним могут присоединиться другие страны.

"Канада уже объявила об этом, и в настоящее время ведется работа на уровне G7 и более широко по принятию такого решения. Это может стать вопросом ближайших дней", - добавил политик.

Говоря о ограничениях в энергетическом секторе, Домбровскис отметил, что "ни одна из опций не снята с повестки дня", но сейчас необходимо готовиться к следующей зиме.

"По мере приближения весны надо начинать серьезную подготовку к следующей зиме посредством таких мер, как, например, совместные закупки природного газа с мыслью о создании стратегических запасов, которые сократили бы зависимость ЕС от российских поставок, так как в этом смысле многие страны, в том числе и Латвия, на 100% зависят от поставок российского газа", - пояснил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке G7 countries may impose restrictions on imports from Russia
Версия на азербайджанском языке G7 ölkələri Rusiyadan idxala məhdudiyyətlər tətbiq edəcək

Экслюзивные новости

Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
Плановая остановка НПЗ в Баку переносится
4 марта 2022 г. 16:10
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
Эксперт: Азербайджан увеличит доходы от продажи нефти
4 марта 2022 г. 12:24
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
Чад Стейнберг: Экономика Азербайджана значительно восстановилась
3 марта 2022 г. 10:17
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
Азербайджан реализует на спотовом рынке газ по рекордным рыночным ценам
2 марта 2022 г. 15:53
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
2 марта 2022 г. 13:00
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
Азербайджанец покорил судей кулинарного шоу в Румынии национальной кухней
1 марта 2022 г. 17:37
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
Большинство банков Азербайджана приостановили денежные переводы из России
1 марта 2022 г. 16:14
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание Ветеран войны
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание "Ветеран войны"
1 марта 2022 г. 16:12
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
ГНФАР изучает влияние российско-украинской войны на активы
28 февраля 2022 г. 17:55
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
Азербайджан в этом году откроет Торговый дом в Японии
28 февраля 2022 г. 17:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi