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Страны Европы продлят санкции против ракетной программы Ирана

Страны Европы продлят санкции против ракетной программы Ирана Европейские дипломаты оповестили Иран о сохранении санкций против ракетной программы республики, действие которых истекает 18 октября в соответствии с резолюцией СБ ООН 2231.
В регионе
29 июня 2023 г. 08:25
Страны Европы продлят санкции против ракетной программы Ирана

Европейские дипломаты оповестили Иран о сохранении санкций против ракетной программы республики, действие которых истекает 18 октября в соответствии с резолюцией СБ ООН 2231.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Отмена санкций была основана на принципе, что 2231 (резолюция СБ ООН о закреплении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 2015 года) будет соблюдаться, - заявил дипломат. - Этого не произошло, мы не будем отменять эти санкции".

Продление действия антииранских ограничений станет первым значительным примером несоблюдения странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) условий ядерной сделки, заявил агентству аналитик Вашингтонского института по Ближневосточной политике Генри Роум.

"Сохранение санкций в любом качестве и форме не помешает продолжающемуся прогрессу Ирана, - сказал Reuters иранский чиновник в ответ на европейское решение. - Это служит напоминанием о том, что на Запад нельзя положиться".

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Версия на английском языке Europe plans to keep ballistic missile sanctions on Iran
Версия на азербайджанском языке Aİ Rusiyaya silah tədarükünə görə İrana qarşı sanksiyaları uzadacaq

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