О нас

Страны ЕС намерены приостановить соглашение о визах с Россией

Страны ЕС намерены приостановить соглашение о визах с Россией Главы МИД стран Евросоюза планируют приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.
В регионе
29 августа 2022 г. 02:45
Страны ЕС намерены приостановить соглашение о визах с Россией

Главы МИД стран Евросоюза планируют приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией.

Как передает Report со ссылкой на газету Financial Times, европейские политики намерены принять это решение 30 августа на двухдневной встрече в Праге. Сама встреча будет двухдневной, и о решениях должно быть объявлено 31 августа.

Источник газеты заметил, что Евросоюз должен послать сигнал российскому населению, что военные действия в Украине недопустимы. "Мы находимся в чрезвычайной ситуации, и она требует чрезвычайных шагов. Хотим пойти дальше, чем отменить визовое упрощение", - добавил источник, по словам которого, более серьезные изменения могут произойти к концу года.

Вместе с тем, как уточняет издание, в Брюсселе нет консенсуса по дополнительным мерам, которые можно принять в этой сфере.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Rusiya ilə viza sazişini dayandırmağı planlaşdırır

Самое читаемое

Эльшану Зейналову присвоено звание генерал-майора
Эльшану Зейналову присвоено звание генерал-майора
22 августа 2022 г. 09:59
Две страны Европы начали закупать картофель из Азербайджана
Две страны Европы начали закупать картофель из Азербайджана
22 августа 2022 г. 17:21
Во всех 50 штатах США зафиксировали оспу обезьян
Во всех 50 штатах США зафиксировали оспу обезьян
23 августа 2022 г. 07:24
SOCAR и казахстанская компания QazaqGaz подписали Меморандум о взаимопонимании
ФотоSOCAR и казахстанская компания QazaqGaz подписали Меморандум о взаимопонимании
24 августа 2022 г. 21:03
Депутат: В Иране притесняют азербайджанцев, создавая все условия для армян
Депутат: В Иране притесняют азербайджанцев, создавая все условия для армян
26 августа 2022 г. 13:30
British Airways планирует отменить около 10 тысяч рейсов
British Airways планирует отменить около 10 тысяч рейсов
23 августа 2022 г. 07:37
ГПС: Контрабандист бросил наркотики на границе и сбежал обратно в Иран
ФотоГПС: Контрабандист бросил наркотики на границе и сбежал обратно в Иран
23 августа 2022 г. 15:47
Украина будет готова ко вступлению в Евросоюз к 2024 году - Шмыгаль
Украина будет готова ко вступлению в Евросоюз к 2024 году - Шмыгаль
23 августа 2022 г. 20:51
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли
24 августа 2022 г. 09:53
Главы Азербайджана и Казахстана ознакомились с проектом детского центра в Физули
ФотоГлавы Азербайджана и Казахстана ознакомились с проектом детского центра в Физули
24 августа 2022 г. 17:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi