Страны Центральной Азии продолжат оказывать поддержку Афганистану в сотрудничестве с ООН

7 июля в режиме видеоконференции прошла министерская встреча по вопросам Афганистана с участием руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии. Организатором диалога выступило Министерство иностранных дел Туркменистана совместно с Минист

7 июля в режиме видеоконференции прошла министерская встреча по вопросам Афганистана с участием руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии. Организатором диалога выступило Министерство иностранных дел Туркменистана совместно с Министерством иностранных дел Исламской Республики Афганистан и Региональным Центром ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

Как сообщает Report, в заседании приняли участие руководители внешнеполитических ведомств Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Центральной Азии, Глава Регионального Центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии Наталья Герман, Спецпредставитель Президента Республики Казахстан по Афганистану Талгат Калиев, а также заместитель специального представителя Генсека ООН по политическим вопросам по Афганистану в Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) Метте Кнудсен.

В ходе встречи участники обсудили региональное сотрудничество, продвижение мирного процесса в Афганистане, вопросы безопасности, а также экономическое развитие. Состоялся конструктивный обмен мнениями касательно текущего и будущего взаимодействия в данной связи.

В своём выступлении Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов отметил важность политической и социально-экономической поддержки мирового сообщества в достижении благоприятного развития мирного процесса в Афганистане, позитивная развязка которого напрямую связана с политической, экономической и социальной ситуацией в регионе и за его пределами.

Особо подчёркнута роль стран Центральной Азии, которые вместе с Афганистаном образуют единое геополитическое и геоэкономическое пространство и объединены многовековой историей, культурой, межчеловеческими связями. Глава МИД Туркменистана добавил, что Туркменистан намерен и далее оказывать содействие социально-экономическому развитию Афганистана, в том числе путем поддержки гуманитарного характера.

Стороны изложили свое видение ситуации в регионе, обменялись конкретными предложениями.

Туркменская сторона заявила о намерении активизировать политические и дипломатические усилия в региональных и международных форматах и выразила уверенность в ключевой роли ООН в данном процессе. В этом контексте была подчёркнута роль Международного года мира и доверия, в самом названии которого отражены основные механизмы налаживания конструктивных связей между странами и народами.