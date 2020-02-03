Страны СНГ будут совместно бороться с уклонением от налогов

Страны Содружества независимых государств (СНГ) планируют автоматически обмениваться информацией между соответствующими органами о доходах с целью пресечения уклонения от налогов на территории стран-участников, сообщает Report о ссылкой на сайт Содружества.

Согласно информации, соответствующий международный протокол, подписанный 2 ноября 2018 года в Астане, Государственная Дума РФ планирует ратифицировать на одном из пленарных заседаний в феврале.

Документ, внесенный в парламент правительством РФ, предусматривает обмен в автоматическом режиме между компетентными органами государств-участников СНГ информацией о доходах юридических и физических лиц одного государства, полученных на другого.

Власти рассчитывают, что сведения будут способствовать предупреждению и пресечению уклонения от уплаты налогов и сборов, а также дальнейшему развитию торгово-экономического сотрудничества в СНГ.