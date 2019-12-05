Грузия, Украина и Молдова призвали ЕС быть активнее в решении конфликтов в странах "Восточного партнерства"

Министры иностранных дел Грузии, Украины и Молдовы подписали в Братиславе совместное заявление.

Как сообщает местное бюро Report, информацию об этом распространил МИД Грузии.

В документе программа Евросоюза "Восточное партнерство" расценена как возможность для позитивных перемен в странах-членах. Отмечается, что эта инициатива создает условия для партнеров углубить сотрудничество с Союзом в соответствии с намерениями и интересами каждого из них.

Совместная инициатива Грузии, Украины и Молдовы подразумевает создание формата диалога "Евросоюз + три ассоциированных государства" в транспортной, энергетической и других сферах интеграции.

Все три страны также выступили с инициативой создать ассоциированному трио условия для постепенного и полного использования рабочей силы ЕС, возможностей товаров, услуг и свободного передвижения капитала.

В заявлении Грузия, Украина и Молдова поддержали суверенитет и территориальную целостность друг друга и призвали ЕС активнее участвовать в устранении конфликтов в регионе "Восточного партнерства", оказать содействие в выводе незаконно размещенных вооруженных сил с оккупированных территорий.

Документ вручен высокому представителю ЕС Джозефу Борелю.