Председатель партии: Главным ответственным за смерть Мгера Егиазаряна является министр юстиции Армении

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Главным ответственным за смерть отбывавшего заключение заместителя председателя партии "Армянские орлы: Единая Армения" Мгера Егиазаряна является министр юстиции Армении Артак Зейналян.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом на встрече с журналистами заявила председатель партии "Страна абрикоса", адвокат Заруи Постанджян.

По ее словам, министерство юстиции Армении должно иметь у себя список людей, которые считают себя политическими заключенными, и применять особый подход и особый контроль над их поведением.

"Те люди, которые объявляют голодовку, должны быть в центре внимания", - отметила она.

Постанджян подчеркнула, что этот случай, а также нарушение прав Самвела Майрапетяна, признанное Европейским судом по правам человека, говорит о том, что в Армении продолжается диктаторская власть. Заруи Постанджян выразила уверенность в том, что политическая линия, проводимая блоком "Мой шаг" Никола Пашиняна, ничем не отличается от политики Республиканской партии Армении.