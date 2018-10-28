Сторонники Зурабишвили разъезжают с флагами по Тбилиси

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Сторонники независимого кандидата Саломе Зурабишвили, уверенные в ее победе по итогам прошедших в воскресенье президентских выборов в Грузии, стали разъезжать по Тбилиси с национальными флагами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, более 10 мотоциклов и машин с флагами Грузии подъехали примерно в 22.15 по местному времени к штабу Зурабишвили возле площади Революции Роз, после чего остановилось и стали активно сигналить.

Ранее возле штаба по одиночке также проехали несколько автомобилей с флагами Грузии. Кроме этого, некоторые водители без флагов периодически проезжают мимо штаба Зурабишвили, сбрасывая скорость и сигналя.

Избирательные участки закрылись в 20.00.