Сторонники Петра Порошенко проводят в Киеве акцию протеста

Сторонники экс-президента Украины, председателя партии “Европейская солидарность" Петра Порошенко проводят в Киеве акцию протеста.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, они собрались у здания Печерского районного суда Киева и требуют отмены обвинений против экс-президента.
Сегодня утром в аэропорту Борисполя была предпринята попытка ареста Порошенко, вернувшегося в Украину из Польши, но затем его отпустили, вернув паспорт.
Экс-президент предстал перед судьей в полдень, судебный процесс продолжается.
П.Порошенко, выступая перед своими сторонниками во время перерыва в суде, заявил, что приехал в Украину не для того, чтобы бороться с президентом Владимиром Зеленским, а чтобы бороться за свою страну, которая находится на грани войны. Он подчеркнул, что продолжит борьбу до победного конца.
Государственный обвинитель потребовал арестовать П.Порошенко, либо внести залог в 1 миллиард гривен.