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Сторонники Петра Порошенко проводят в Киеве акцию протеста

Сторонники Петра Порошенко проводят в Киеве акцию протеста Сторонники экс-президента Украины, председателя партии “Европейская солидарность" Петра Порошенко проводят в Киеве акцию протеста.
В регионе
17 января 2022 г. 20:44
Сторонники Петра Порошенко проводят в Киеве акцию протеста

Сторонники экс-президента Украины, председателя партии “Европейская солидарность" Петра Порошенко проводят в Киеве акцию протеста.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, они собрались у здания Печерского районного суда Киева и требуют отмены обвинений против экс-президента.

Сегодня утром в аэропорту Борисполя была предпринята попытка ареста Порошенко, вернувшегося в Украину из Польши, но затем его отпустили, вернув паспорт.

Экс-президент предстал перед судьей в полдень, судебный процесс продолжается.

П.Порошенко, выступая перед своими сторонниками во время перерыва в суде, заявил, что приехал в Украину не для того, чтобы бороться с президентом Владимиром Зеленским, а чтобы бороться за свою страну, которая находится на грани войны. Он подчеркнул, что продолжит борьбу до победного конца.

Государственный обвинитель потребовал арестовать П.Порошенко, либо внести залог в 1 миллиард гривен.

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Версия на английском языке ФотоSupporters of Petro Poroshenko take to the Kyiv streets
Версия на азербайджанском языке ФотоPetro Poroşenkonun tərəfdarları Kiyevdə etiraz aksiyası keçirir

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