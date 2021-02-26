Сторонники оппозиции прибывают в палаточный лагерь в центре Еревана

С наступлением утра сторонники оппозиции начали прибывать в палаточный лагерь на проспекте Баграмяна в центре Еревана

С наступлением утра сторонники оппозиции начали прибывать в палаточный лагерь на проспекте Баграмяна в центре Еревана, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Лагерь из десятка палаток разбит на проезжей части проспекта около ограждения парламента, где в 11.00 ожидается начало заседания парламента.

Около 200 сторонников оппозиции ночевали в лагере, они жгли костры, чтобы согреться. С наступлением утра сюда начали прибывать дополнительные группы сторонников - они приносят с собой продукты, тёплые вещи.

Порядок обеспечивают группы полиции, они дежурят около ограды парламента. Полиция перекрыла движение автомобилей по проспекту.