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Сторонники оппозиции прибывают в палаточный лагерь в центре Еревана

Сторонники оппозиции прибывают в палаточный лагерь в центре Еревана С наступлением утра сторонники оппозиции начали прибывать в палаточный лагерь на проспекте Баграмяна в центре Еревана
В регионе
26 февраля 2021 г. 09:53
Сторонники оппозиции прибывают в палаточный лагерь в центре Еревана

С наступлением утра сторонники оппозиции начали прибывать в палаточный лагерь на проспекте Баграмяна в центре Еревана, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Лагерь из десятка палаток разбит на проезжей части проспекта около ограждения парламента, где в 11.00 ожидается начало заседания парламента.

Около 200 сторонников оппозиции ночевали в лагере, они жгли костры, чтобы согреться. С наступлением утра сюда начали прибывать дополнительные группы сторонников - они приносят с собой продукты, тёплые вещи.
Порядок обеспечивают группы полиции, они дежурят около ограды парламента. Полиция перекрыла движение автомобилей по проспекту.

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