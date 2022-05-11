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Сторонники оппозиции блокировали здание мэрии Еревана

Сторонники оппозиции блокировали здание мэрии Еревана Участники антиправительственных протестов в среду заблокировали входы в здание мэрии Еревана.
В регионе
11 мая 2022 г. 18:10
Сторонники оппозиции блокировали здание мэрии Еревана

Участники антиправительственных протестов в среду заблокировали входы в здание мэрии Еревана.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

Ранее координатор движения "Сопротивление" Ишхан Сагателян заявлял, что в рамках акций неповиновения будут перекрываться не только улицы, но и государственные учреждения.

В настоящее время здание столичного муниципалитета оцеплено демонстрантами, здесь также находятся значительные силы полиции, которые пытаются оттеснить демонстрантов. Ситуация достаточно напряженная, возникла давка. Демонстранты скандируют "Борьба!", "Полицейский – не Никол!" и другие лозунги.

13.29

В Ереване с авторынка в административном районе Эребуни стартовал автопробег оппозиции, автоколонны двинутся по четырем направлениям. Оппозиция требует отставки премьера страны Никола Пашиняна.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, к транспортным средствам прикреплены флаги Армении. Член партии АРФ "Дашнакцутюн", депутат парламента от фракции "Айастан" Гегам Манукян в беседе с журналистами отметил, что цель автопробега - уведомить граждан о предстоящем митинге и призвать их присоединиться к оппозиционному движению.

Он отметил, что в 16:00 все соберутся на площади Франции, где запланирован крупный митинг. Транспортные средства в рамках акции будут ездить на скорости не выше 30 км/ч.

Ранее вице-спикер парламента Ишхан Сагателян отметил, что борьба с целью отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна вступила в заключительный этап.

Со 2 мая в армянской столице возобновились акции протеста, организованные оппозиционными силами.

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Версия на английском языке Opposition supporters block building of Yerevan City Hall

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