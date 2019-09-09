Сторонники Кочаряна проводят в Ереване акцию протеста

Сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна проводят акцию около суда общей юрисдикции Еревана.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, участники акции требуют незамедлительно выполнить решение Конституционного суда и освободить Р. Кочаряна.

По словам адвоката Ваге Еприкяна, суд первой инстанции должен немедленно провести заседание и в приоритетном порядке рассмотреть вопрос меры пресечения в отношении бывшего президента.

Адвокат напомнил, что ранее КС признал статью 35 УПК не соответствующей Конституции, из чего вытекает, что уголовное преследование в отношении Роберта Кочаряна недопустимо. Таким образом, исходя из требований Европейской конвенции по правам человека, национального законодательства, а также прецедентного права, закрепленного Кассационным судом, судья Анна Данибекян, на рассмотрение которой передано дело, должна немедленно провести заседание и рассмотреть вопрос меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна, освободив его.

Адвокат подчеркнул, что акция носит мирный характер.

Напомним, что заседание суда назначено на 12 сентября.