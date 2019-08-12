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Сторонники Кочаряна проводят акцию протеста у Высшего судебного совета в Ереване

​Сторонники Кочаряна проводят акцию протеста у Высшего судебного совет
© Sputnik

Сторонники второго президента Армении Роберта Кочаряна, находящегося под арестом, в понедельник собрались возле здания Высшего судебного совета в Ереване и требуют встречи с руководителем структуры Рубеном Вардазаряном, передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia. 

Ранее адвокат Кочаряна - Арам Орбелян - заявил, что его подзащитный находится под арестом. Но дело не расследуется, в итоге возникла патовая ситуация. По его словам, уже около полутора месяцев ничего не происходит, что является абсурдом и грубым нарушением прав человека.

Апелляционный суд в Ереване 25 июня отменил решение суда первой инстанции об освобождении Кочаряна из-под ареста и вновь отправил его в СИЗО. Апелляционный суд вернул дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции, но здесь пока не решили, кто должен вести дело.

Напомним, бывший президент обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году в Армении. 

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