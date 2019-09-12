Сторонники и противники Кочаряна проводят акции у здания суда в Ереване

Сторонники и противники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна параллельно проводят акции у здания суда в Ереванею

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, одни требуют его немедленного освобождения, другие считают Кочаряна виновным в гибели людей в результате событий 1-2 марта 2008 года.

Тем временем в зале суда проходит заседание по делу Кочаряна и других обвиняемых в причастности к мартовским событиям.

Экс-президент находится под арестом. В мае судья из Еревана Давид Григорян освободил Кочаряна, а позднее приостановил производство по делу и направил его в Конституционный суд. Однако в июне Апелляционный суд отменил это решение.

Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах.

Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.