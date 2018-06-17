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    Сторонники экс-замглавы минобороны Армении потребовали его освобождения

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/  Сторонники задержанного в субботу бывшего замглавы минобороны Армении, депутата парламента Манвела Григоряна собрались у здания службы национальной безопасности (СНБ) страны в центре Еревана, требуя его освобождения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    Григорян, возглавляющий "Союз добровольцев "Еркрапа", был задержан СНБ в субботу по подозрению в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. Ранее в пресс-центре СНБ сообщили, что в доме Григоряна, на его даче и принадлежащей ему территории во время обысков обнаружено большое количество оружия. Протестующие пытались перекрыть центральную улицу Налбандяна, где находится здание СНБ, однако полицейские оттеснили их на тротуар. В эти минуты акция продолжается.

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