Сторонники экс-премьера Грузии растут

Бывшие заместители мэра Гори заявили, что присоединятся к команде экс-премьера страны Георгия Гахария и будут готовиться к местным выборам

Заместители мэра Гори - Эрасти Эличарашвили и Паата Иванишвили покинули свои посты.



Как сообщает грузинское бюро Report, они выступили с совместным заявлением об отставке.



Бывшие заместители заявили, что присоединятся к команде экс-премьера страны Георгия Гахария и будут готовиться к местным выборам.

Г.Гахария, бывший главой правительства Грузии с сентября 2019 года по 18 февраля текущего года, создает партию.

Ожидается, что новая политическая организация будет представлена в течение этого месяца. В прошлом месяце к команде бывшего премьер-министра присоединились 6 депутатов, покинувших правящую партию "Грузинская мечта".