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Сторонники экс-премьера Грузии растут

Сторонники экс-премьера Грузии растут Бывшие заместители мэра Гори заявили, что присоединятся к команде экс-премьера страны Георгия Гахария и будут готовиться к местным выборам
В регионе
11 мая 2021 г. 11:36
Сторонники экс-премьера Грузии растут
Георгий Гахария

Заместители мэра Гори - Эрасти Эличарашвили и Паата Иванишвили покинули свои посты.

Как сообщает грузинское бюро Report, они выступили с совместным заявлением об отставке.

Бывшие заместители заявили, что присоединятся к команде экс-премьера страны Георгия Гахария и будут готовиться к местным выборам.

Г.Гахария, бывший главой правительства Грузии с сентября 2019 года по 18 февраля текущего года, создает партию.

Ожидается, что новая политическая организация будет представлена в течение этого месяца. В прошлом месяце к команде бывшего премьер-министра присоединились 6 депутатов, покинувших правящую партию "Грузинская мечта".

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