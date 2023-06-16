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Столтенберг: Украина не приглашена на саммит НАТО в Вильнюсе

Столтенберг: Украина не приглашена на саммит НАТО в Вильнюсе Украина не получит приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится в следующем месяце, в июле.
В регионе
16 июня 2023 г. 17:35

Украина не получит приглашение на саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится в следующем месяце, в июле.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы обсуждали план действий по Украине. Это вопрос, который поднимался на встрече министров в Осло", - отметил он.

По словам Столтенберга, есть три важных момента, касающихся Украины - это приближение страны к НАТО в практическом измерении. Это означает продолжение поддержки и помощи стране в переходе от советских стандартов к доктринам и оборудованию НАТО; далее - это политический путь, финализация соглашения о создании Совета Украина-НАТО. Третий момент - членство Украины в ЕС.

"Пока мы не будем обсуждать приглашение Украине присоединиться к НАТО во время саммита в Вильнюсе. Но мы верим, что Украина должна стать его членом. Мы будем приближать этот процесс, уверены, что сможем найти консенсус в Вильнюсе относительно того, как приблизить страну к Североатлантическому альянсу", - добавил Столтенберг.

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