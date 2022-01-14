Столтенберг: Сроки вхождения Украины и Грузии в НАТО не установлены

Организация Североатлантического договора (НАТО) приняла решение о приеме Украины и Грузии, но не устанавливала сроки.

Организация Североатлантического договора (НАТО) приняла решение о приеме Украины и Грузии, но не устанавливала сроки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в опубликованном в пятницу в газете La Repubblica интервью генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами [НАТО], но мы не устанавливали, когда именно", - сказал Столтенберг.

По его мнению, у Украины сейчас гораздо выше оборонительная способность, чем была в 2014 году. Генсек также напомнил, что принцип коллективной обороны распространяется только на государства - члены НАТО. "Но Киев пока не входит в НАТО. Обязательство защищать союзников распространяется только на членов НАТО", - напомнил он. Столтенберг также указал, что решение о приеме в НАТО - вопрос Украины и 30 государств - участников Организации Североатлантического договора.