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Столтенберг: Ситуация в Украине не должна перерасти в войну НАТО с Россией

Столтенберг: Ситуация в Украине не должна перерасти в войну НАТО с Россией Кризис в Украине не должен перерасти в войну между Североатлантическим альянсом и Россией.
В регионе
11 марта 2022 г. 14:08
Столтенберг: Ситуация в Украине не должна перерасти в войну НАТО с Россией

Кризис в Украине не должен перерасти в войну между Североатлантическим альянсом и Россией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN Turk.

НАТО резко отреагировала на [действия] России. Мы обучили десятки тысяч солдат Украины. <...> Эта война не должна превратиться в войну НАТО с Россией, она приведет к многочисленным жертвам", - считает он.

Столтенберг заявил, что альянс ожидает от всех своих союзников введения санкций против России из-за спецоперации на Украине.

"Да, мы ожидаем, что все наши союзники введут санкции, мы можем заставить Россию заплатить цену [за проведение спецоперации на Украине]. Я также сообщил об этом господину [министру иностранных дел Турции Мевлюту] Чавушоглу", - сказал он на полях дипломатического форума в Анталье.

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