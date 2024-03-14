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Столтенберг: Россия потеряла в Украине более 350 тыс. военных

Столтенберг: Россия потеряла в Украине более 350 тыс. военных Потери России за более чем два года полномасштабного вторжения в Украину составляют более 350 тысяч военных.
В регионе
14 марта 2024 г. 23:03
Столтенберг: Россия потеряла в Украине более 350 тыс. военных

Потери России за более чем два года полномасштабного вторжения в Украину составляют более 350 тысяч военных.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Генсек подчеркнул, что своим мужеством и творческим подходом "Украина показала, что российских военных можно победить".

"Россия платит очень высокую цену за незначительные достижения. На суше война Путина уже стоила России более 350 тысяч военных потерь", – добавил он, имея в виду убитых и раненых.

"На море украинские атаки потопили или вывели из строя значительную часть Черноморского флота России. В воздухе Украина сбивает ключевые российские объекты, в том числе дорогостоящие разведывательные самолеты", - отметил Столтенберг.

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Версия на азербайджанском языке Stoltenberq Rusiya ordusunun itkilərini açıqlayıb

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