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Столтенберг: Россия готовит новое наступление на Донбасс

Столтенберг: Россия готовит новое наступление на Донбасс Россия перегруппировывает силы и готовит новые наступательные действия.
В регионе
31 марта 2022 г. 17:00
Столтенберг: Россия готовит новое наступление на Донбасс

Россия перегруппировывает силы и готовит новые наступательные действия.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы слышали недавние заявления, что Россия сокращает масштабы военных действий возле Киева и на севере Украины. Поскольку неоднократно выяснялось, что заявления РФ не соответствуют действительности, мы лишь можем оценивать ее действия, а не слова", - отметил он.

Столтенберг сообщил, что на основе разведданных, российские войска не отводятся, а перегруппировываются. "Россия пытается перегруппировать, укрепить свои позиции и атаковать Донбасс", - подчеркнул он.

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