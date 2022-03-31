Столтенберг: Россия готовит новое наступление на Донбасс

Россия перегруппировывает силы и готовит новые наступательные действия.

Россия перегруппировывает силы и готовит новые наступательные действия.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы слышали недавние заявления, что Россия сокращает масштабы военных действий возле Киева и на севере Украины. Поскольку неоднократно выяснялось, что заявления РФ не соответствуют действительности, мы лишь можем оценивать ее действия, а не слова", - отметил он.

Столтенберг сообщил, что на основе разведданных, российские войска не отводятся, а перегруппировываются. "Россия пытается перегруппировать, укрепить свои позиции и атаковать Донбасс", - подчеркнул он.