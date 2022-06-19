В НАТО предупредили Россию о недопустимости развязывания ядерной войны

В НАТО предупредили российского президента Путина о недопустимости развязывания ядерной войны.

В НАТО предупредили российского президента Путина о недопустимости развязывания ядерной войны.

Как передает Report, об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг в интервью Bild .

"Мы не видим более высокого уровня готовности в российских ядерных силах. Тем не менее, бряцание ядерным оружием со стороны России опасно и безответственно. Путин должен знать, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. Наш четкий сигнал России: НАТО защищает все государства-члены", - сказал он.

Столтенберг также допустил, что война в Украине может растянуться на годы, поэтому прекращать ее поддержку нельзя.