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В НАТО предупредили Россию о недопустимости развязывания ядерной войны

В НАТО предупредили Россию о недопустимости развязывания ядерной войны В НАТО предупредили российского президента Путина о недопустимости развязывания ядерной войны.
В регионе
19 июня 2022 г. 10:17
В НАТО предупредили Россию о недопустимости развязывания ядерной войны

В НАТО предупредили российского президента Путина о недопустимости развязывания ядерной войны.

Как передает Report, об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг в интервью Bild.

"Мы не видим более высокого уровня готовности в российских ядерных силах. Тем не менее, бряцание ядерным оружием со стороны России опасно и безответственно. Путин должен знать, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда нельзя вести. Наш четкий сигнал России: НАТО защищает все государства-члены", - сказал он.

Столтенберг также допустил, что война в Украине может растянуться на годы, поэтому прекращать ее поддержку нельзя.

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Версия на азербайджанском языке Stoltenberq: “NATO Putinə nüvə müharibəsi ilə bağlı xəbərdarlıq edib”

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