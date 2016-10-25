Столтенберг объяснил задачи нового главы разведки НАТО

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Cевероатлантический Альянс должен быть готов к адаптации.

Как сообщает Report, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита министров обороны стран-членов НАТО.

"НАТО всегда должен быть готов к адаптации. Мы наблюдаем все более опасную обстановку. Мы видим действия России на востоке, мы видим насилие на юге, операции ИГ в Ираке и Сирии, и все это - у границ НАТО", - сказал он.

По словам Столтенберга, Украина, Грузия, Ирак и Сирия напрямую прилегают к зоне безопасности альянса, поэтому создание единого разведывательного ведомства необходимо.

Ранее НАТО объявило о создании нового поста - главы разведки Североатлантического альянса. Им станет представитель Германии.