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Столтенберг: НАТО продолжит оказывать Турции необходимую помощь

Столтенберг: НАТО продолжит оказывать Турции необходимую помощь НАТО продолжит оказывать Турции необходимую помощь в связи с землетрясением.
В регионе
16 февраля 2023 г. 13:10
Столтенберг: НАТО продолжит оказывать Турции необходимую помощь

НАТО продолжит оказывать Турции необходимую помощь в связи с землетрясением.

Как передает Report со ссылкой на CNN Turk, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу по итогам переговоров.

Столтенберг отметил, что блок НАТО солидарен с Турцией и разделяет боль турецкого народа.

"Налицо самое смертоносное и ужасное бедствие на территории Альянса с момента создания блока. Во всех странах НАТО проводятся кампании по сбору помощи для жителей зоны бедствия в Турции, перечисляются миллионы евро. Это и есть символ нашей солидарности", - отметил Столтенберг.

Он напомнил, блок НАТО начал активную поддержку Турции сразу после поступления информации о разрушительном бедствии.

Ранее сегодня сообщалось о том, что генсека примет и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Версия на английском языке Stoltenberg: NATO will continue to provide necessary assistance to Türkiye
Версия на азербайджанском языке Yens Stoltenberq: "Bu zəlzələ NATO torpaqlarında ən ölümcül fəlakətdir”

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