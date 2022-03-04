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Столтенберг: НАТО поддерживает демократически избранное правительство Украины

Столтенберг: НАТО поддерживает демократически избранное правительство Украины НАТО поддерживает Украину и ее демократически избранное правительство
В регионе
4 марта 2022 г. 14:32
Столтенберг: НАТО поддерживает демократически избранное правительство Украины

НАТО поддерживает Украину и ее демократически избранное правительство.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе внеочередной встречи министров иностранных дел НАТО.

Он призвал Россию вывести все свои силы из Украины и добросовестно участвовать в дипломатических усилиях.

При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО не стремится к конфликту с Россией, однако продолжит придерживаться статьи 5 Вашингтонского договора: "НАТО будет защищать каждый дюйм территории НАТО".

"Россия разрушила мир на европейском континенте. Она вступила в войну такого масштаба, какого не было в Европе со времен Второй мировой войны", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Yens Stoltenberq: "NATO Ukraynanın demokratik yolla seçilmiş hökumətini dəstəkləyir"
Версия на английском языке Stoltenberg: NATO supports Ukraine’s democratically elected government

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