Столтенберг: НАТО поддерживает демократически избранное правительство Украины

НАТО поддерживает Украину и ее демократически избранное правительство

НАТО поддерживает Украину и ее демократически избранное правительство.

Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе внеочередной встречи министров иностранных дел НАТО.

Он призвал Россию вывести все свои силы из Украины и добросовестно участвовать в дипломатических усилиях.

При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО не стремится к конфликту с Россией, однако продолжит придерживаться статьи 5 Вашингтонского договора: "НАТО будет защищать каждый дюйм территории НАТО".

"Россия разрушила мир на европейском континенте. Она вступила в войну такого масштаба, какого не было в Европе со времен Второй мировой войны", - сказал он.