Столтенберг: НАТО ожидает от Грузии соблюдения санкций против России

Североатлантический альянс ожидает от стран, не являющихся членами НАТО, в частности Грузии, соблюдения санкций, усложняющих для России финансирование и организацию ее захватнической войны против Украины.

Североатлантический альянс ожидает от стран, не являющихся членами НАТО, в частности Грузии, соблюдения санкций, усложняющих для России финансирование и организацию ее захватнической войны против Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В рамках ежегодного Брюссельского форума в ходе дискуссии Столтенберг заявил, что такие страны, как Грузия, пытаются сопротивляться "российской агрессии". Именно поэтому на Мадридском саммите НАТО было принято решение нарастить помощь для этих стран, и Грузия является наиболее показательным примером.

Генсек НАТО отметил, что альянс поддерживает Грузию уже много лет, в том числе во внедрении реформ, ведь "именно в Грузии еще в 2008 году проявилась тенденция российского агрессивного поведения против соседей, когда войска РФ вторглись в эту страну и захватили часть ее территорий".

"Важно, чтобы Грузия руководствовалась демократическими ценностями, в которые мы все верим. Мы ожидаем от стран, не являющихся членами НАТО, соблюдения санкций против РФ", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что Кремль пытается своими враждебными действиями нарастить влияние и контролировать страны бывшего Варшавского договора и соседние с Россией государства.