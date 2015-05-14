​Столтенберг: НАТО будет защищать своих союзников в условиях повышенных рисков безопасности

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ НАТО продолжит защищать своих союзников от любых угроз в условиях существующей повышенной опасности. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на открытии рабочего заседания второго дня саммита глав МИД НАТО, проходящего в турецкого городе Белек.

"Мы обсудим растущие вызовы безопасности в соседних с нами восточных и южных областях", - отметил генсек. Он также утверждал, что "на востоке Россия применила силу для изменения границ и запугивания соседей".

Столтенберг отметил, что "на южных рубежах уровень терроризма и насилия достиг небывалых высот". "НАТО продолжит всецело защищать всех своих союзников в сегодняшних условиях повышенных рисков безопасности", - подчеркнул генсек альянса.