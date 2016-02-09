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    ​Столтенберг: Испания продлит пребывание систем ПВО Patriot в Турции

    Испания подтвердила готовность продлить присутствие в Турции своей батареи Patriot

    Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Испания подтвердила готовность продлить пребывание в Турции своей батареи ПВО Patriot, развернутой в рамках миссии НАТО для усиления противовоздушных возможностей Турции.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны альянса, запланированной на 10-11 февраля.

    Столтенберг также отметил, что в рамках этой миссии НАТО предоставила Турции дополнительные возможности по воздушному патрулированию.

    Миссия ПВО НАТО в Турции, состоящая из ракетной батареи Patriot, была развернута в 2012 году. 

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