​Столтенберг: Испания продлит пребывание систем ПВО Patriot в Турции

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Испания подтвердила готовность продлить пребывание в Турции своей батареи ПВО Patriot, развернутой в рамках миссии НАТО для усиления противовоздушных возможностей Турции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны альянса, запланированной на 10-11 февраля.

Столтенберг также отметил, что в рамках этой миссии НАТО предоставила Турции дополнительные возможности по воздушному патрулированию.

Миссия ПВО НАТО в Турции, состоящая из ракетной батареи Patriot, была развернута в 2012 году.