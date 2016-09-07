Столтенберг: Грузия имеет все механизмы для подготовки к членству в НАТО

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Грузия имеет все практические механизмы для подготовки к членству в альянсе, а союзники готовы помочь ей на этом пути.

Как сообщает Report со ссылкой на Грузия-Online, об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на заседании комиссии Грузия-НАТО в рамках сессии Североатлантического совета альянса.

По его словам, НАТО ценит вклад Грузии в миротворческие миссии для обеспечения общей безопасности.

Кроме этого, генсек альянса указал, что на заседании комиссии будут рассмотрены множество актуальных вопросов, в том числе, и обеспечение безопасности в Черноморском регионе и осуществление "существенного пакета НАТО", предоставленного Грузии.

"Мы также рассмотрим прогресс, достигнутый с точки зрения осуществления "существенного пакета". Инициатива предоставления Грузии "существенного пакета" была выдвинута на Уэльском саммите НАТО в 2014 году и усилена в июле, на Варшавском саммите альянса. Союзники твердо решили усилить поддержку Грузии. Поэтому с целью углубления сотрудничества нами были разработаны определенные меры", - подчеркнул Й.Столтенберг.