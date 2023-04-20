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Столтенберг: Будущее Украины - это членство в НАТО

Столтенберг: Будущее Украины - это членство в НАТО Будущее Украины - это членство в НАТО, но сейчас надо оказывать стране военную поддержку.
В регионе
20 апреля 2023 г. 16:02
Столтенберг: Будущее Украины - это членство в НАТО

Будущее Украины - это членство в НАТО, но сейчас надо оказывать стране военную поддержку.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Он подчеркнул, что саммит в Вильнюсе будет важным по многим причинам.

"Я также ожидаю, что союзники НАТО на саммите в Вильнюсе, в присутствии президента Зеленского, согласуют вопрос усиления комплексного пакета помощи для Украины", - сказал Столтенберг. Он выразил надежду на то, что Зеленский на саммите поднимет вопрос членства Украины и гарантий безопасности. Столтенберг отметил, что эти вопросы будут ключевыми на повестке дня саммита и в процессе подготовки к встрече в Вильнюсе.

Ранее генсек НАТО заявлял о том, что до настоящего времени страны-члены НАТО оказали Украине помощь в размере 150 млн евро.

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