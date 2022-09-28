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Стоимость авиабилетов до приграничных городов России выросла в несколько раз

Стоимость авиабилетов до приграничных городов России выросла в несколько раз Вслед за резким всплеском спроса на билеты в Турцию, ОАЭ и Армению россияне на фоне объявленной мобилизации активно устремились в Норвегию, Казахстан и Монголию через приграничные города Мурманск, Омск, Орск и Челябинск. По этой причине цены на некоторые
В регионе
28 сентября 2022 г. 10:15
Стоимость авиабилетов до приграничных городов России выросла в несколько раз

Вслед за резким всплеском спроса на билеты в Турцию, ОАЭ и Армению россияне на фоне объявленной мобилизации активно устремились в Норвегию, Казахстан и Монголию через приграничные города Мурманск, Омск, Орск и Челябинск. По этой причине цены на некоторые рейсы в указанные приграничные города выросли в 2-3 раза.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Если раньше из столицы России в Мурманск авиабилет стоил от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, то теперь цена колеблется от 17,7 тыс. до 40,8 тыс. рублей. Аналогичное состояние наблюдется и на других направлениях. При этом наказывать авиаперевозчиков, скорее всего, не будут. Речь идет о том, что с 16 сентября Росавиация перестала проводить мониторинг стоимости перевозок.

Эксперты рынка указали, что сейчас наблюдается такой же спрос на билеты, как и в конце февраля 2022 года. Тогда резкий рост цен был на протяжении двух недель, после чего ситуация успокоилась. Поэтому нынешний ажиотаж не будет дольше, так как с 27 августа уже наблюдается спад активности со стороны пассажиров.

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