Стоимость авиабилетов до приграничных городов России выросла в несколько раз

Вслед за резким всплеском спроса на билеты в Турцию, ОАЭ и Армению россияне на фоне объявленной мобилизации активно устремились в Норвегию, Казахстан и Монголию через приграничные города Мурманск, Омск, Орск и Челябинск. По этой причине цены на некоторые

Вслед за резким всплеском спроса на билеты в Турцию, ОАЭ и Армению россияне на фоне объявленной мобилизации активно устремились в Норвегию, Казахстан и Монголию через приграничные города Мурманск, Омск, Орск и Челябинск. По этой причине цены на некоторые рейсы в указанные приграничные города выросли в 2-3 раза.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Если раньше из столицы России в Мурманск авиабилет стоил от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, то теперь цена колеблется от 17,7 тыс. до 40,8 тыс. рублей. Аналогичное состояние наблюдется и на других направлениях. При этом наказывать авиаперевозчиков, скорее всего, не будут. Речь идет о том, что с 16 сентября Росавиация перестала проводить мониторинг стоимости перевозок.

Эксперты рынка указали, что сейчас наблюдается такой же спрос на билеты, как и в конце февраля 2022 года. Тогда резкий рост цен был на протяжении двух недель, после чего ситуация успокоилась. Поэтому нынешний ажиотаж не будет дольше, так как с 27 августа уже наблюдается спад активности со стороны пассажиров.