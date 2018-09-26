Стивен Сигал намерен стать губернатором Приморского края России

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Актер, предприниматель и спецпредставитель МИД по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал заявил, что хотел бы стать губернатором Приморья, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"С удовольствием. Я представляю интересы президента Путина", - ответил С.Сигал на вопрос о том, хочет ли он возглавить край.

Актер, который получил российское гражданство в ноябре 2016 года, сообщил, что его предки по отцовской линии из Приморья.

"Я каждый раз хочу познавать Приморский край, увидеть больше. И стать вашим губернатором", - добавил американский актер, который приехал во Владивосток в рамках международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого".